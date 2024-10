Cityrumors.it - Femminicidio Celeste Palmieri, il drammatico racconto dell’uomo che per primo l’ha soccorsa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uccisa dal marito, fuori dal supermercato, con due colpi di pistola. Ecco chi ha soccorso per: parole colme di doloree Mario Furio si stavano separando e lei l’aveva già denunciato, tant’è che l’uomo era sottoposto al controllo del braccialetto elettronico che, in via del tutto teorica dati i recenti fatti di cronaca, avrebbe dovuto impedirgli di avvicinarsi all’ormai ex moglie. Il 59enne, agente di polizia penitenziaria, è però riuscito a raggiungerla fuori dal supermercato dove si stava recando a fare la spesa e ad ucciderla, con due colpi di pistola, per poi chiudersi in macchina e togliersi la vita. Ilche ha soccorso: chi è Francesco De Gregorio (cityrumors.