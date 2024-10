Evento di Halloween a Sambuceto, il Comune di San Giovanni Teatino: "Non è autorizzato, non acquistate i biglietti", (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un avviso arriva dalle pagine social del Comune di San Giovanni Teatino e rigarda l’Evento che la Fantasy Park Italy sta promuovendo per il 31 ottobre al Parco 120 Alberi di Sambuceto.L'Evento in questione, comunica il sindaco Giorgio Di Clemente, "non è mai stato autorizzato Chietitoday.it - Evento di Halloween a Sambuceto, il Comune di San Giovanni Teatino: "Non è autorizzato, non acquistate i biglietti", Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un avviso arriva dalle pagine social deldi Sane rigarda l’che la Fantasy Park Italy sta promuovendo per il 31 ottobre al Parco 120 Alberi di.L'in questione, comunica il sindaco Giorgio Di Clemente, "non è mai stato

