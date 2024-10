Iltempo.it - Escherichia coli in hamburger McDonald's, "è tra ceppi più pericolosi"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Il ceppo diO157:H7, quello che negli Usa ha infettato 49 persone dopo un pasto da's, è fra i batteri più. Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, a seguito dell'alert lanciato dai Cdc americani su una "grave epidemia" di E.in 10 Stati Usa, con 10 ricoverati, un anziano morto e un bimbo in ospedale con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). "L'E.O157:H7 o E.enteroemorragico, causa come in questo caso un'infezione da esposizione alimentare con un quadro molto serio", sottolinea il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'università Statale di Milano.