Elezioni regionali, Viviana Altamura: “Il primo atto della nuova giunta sarà sull’ospedale di Terni” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cinque domande a Viviana Altamura. L’assessore con deleghe alla scuola ed al welfare si presenterà alle prossime Elezioni regionali nella lista di Alternativa popolare, che supporta la governatrice uscente Donatella Tesei.Una breve presentazione: “Ho 44 anni, sono sposata e mamma di tre figli Ternitoday.it - Elezioni regionali, Viviana Altamura: “Il primo atto della nuova giunta sarà sull’ospedale di Terni” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cinque domande a. L’assessore con deleghe alla scuola ed al welfare si presenterà alle prossimenella lista di Alternativa popolare, che supporta la governatrice uscente Donatella Tesei.Una breve presentazione: “Ho 44 anni, sono sposata e mamma di tre figli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Liguria, Marco Bucci sulla sanità: "Abbiamo avuto un grande stanziamento e costruiremo 5 nuovi ospedali" - Marco Bucci (candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Liguria): "Costruiremo 5 nuovi ospedali in Liguria, anche se i nostri avversari non vogliono fare gli ospedali. Noi andremo ... (la7.it)

Regionali, a 'Nero su Bianco' ospite Donatella Tesei - (ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - "Elezioni regionali: L'Umbria di domani secondo Donatella Tesei" è il titolo della trasmissione "Nero Su Bianco", il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in ond ... (msn.com)

Elezioni regionali, si presenta la lista “Civici, con de Pascale Presidente” - Tra i relatori Elisa Deo, Michele Fiumi, Loretta Raffuzzi, Sandro Rotondo (detto “Base”) e Fulvio Sanulli ... (forlitoday.it)