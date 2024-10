Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Michael Newman, il Mike di Baywatch: “È stato l’unico del cast a essere davvero un bagnino”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di, l’attore che ha interpretato il“Newmie”nella celebre serie televisiva ““., 68 anni, èdomenica 20 ottobre a causa di complicazioni cardiache, dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson. A differenza degli altri membri delera un veronella vita, un’esperienza che ha portato sullo schermo con autenticità e passione. “Èmembro delun“, ha ricordato il regista Matt Felker. La sua carriera in “” è stata lunga e prolifica: con 150 episodi all’attivo, è secondo solo a David Hasselhoff per numero di apparizioni. “Nonostante non fosse tra i protagonisti principali, dopo David Hasselhoff èl’attore dicon il maggior numero di presenze sul set“, sottolinea un articolo di Men’s Health.