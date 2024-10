È il giorno di Putin al Brics Summit, si discute di sanzioni e guerre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Brics Summit in Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan, è entrato nel vivo con la giornata dedicata agli interventi dei leader, tra cui spicca quello del presidente russo Vladimir Putin. Il vertice si è concentrato su temi cruciali come la cooperazione economica, le sanzioni internazionali e i conflitti globali, con una particolare attenzione alle crisi in Ucraina e Medio Oriente. La partecipazione di ben 36 delegazioni ha permesso al Cremlino di vantare “il più grande evento di politica estera mai organizzato” da Mosca, smentendo la narrazione sull’isolamento internazionale della Russia. Brics immagina un nuovo ordine globale multipolare Il presidente Vladimir Putin ha aperto la giornata delineando l’agenda economica del vertice Brics+, con particolare attenzione al potenziamento della cooperazione finanziaria tra i paesi membri. Quifinanza.it - È il giorno di Putin al Brics Summit, si discute di sanzioni e guerre Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilin Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan, è entrato nel vivo con la giornata dedicata agli interventi dei leader, tra cui spicca quello del presidente russo Vladimir. Il vertice si è concentrato su temi cruciali come la cooperazione economica, leinternazionali e i conflitti globali, con una particolare attenzione alle crisi in Ucraina e Medio Oriente. La partecipazione di ben 36 delegazioni ha permesso al Cremlino di vantare “il più grande evento di politica estera mai organizzato” da Mosca, smentendo la narrazione sull’isolamento internazionale della Russia.immagina un nuovo ordine globale multipolare Il presidente Vladimirha aperto la giornata delineando l’agenda economica del vertice+, con particolare attenzione al potenziamento della cooperazione finanziaria tra i paesi membri.

