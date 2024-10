Drammatico scontro frontale lungo la Nettunense tra un’auto e una microcar. Grave un 16enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) scontro Tra Minicar e Mercedes a Marino: Traffico Bloccato per Ore Nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18:30, si è verificato un incidente frontale tra una minicar e una Mercedes Classe C lungo la via Nettunense, all’altezza di Marino. L’impatto è stato così violento da richiedere la chiusura della strada per ben quattro ore. Il conducente della minicar, un ragazzo di 16 anni del posto, è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale dei Castelli di Ariccia e successivamente trasferito al Bambin Gesù di Roma. Il conducente della Mercedes, un uomo di 50 anni, ha riportato ferite meno gravi. Traffico Bloccato e Rilievi della Polizia Locale A causa dell’incidente, il traffico sulla Nettunense è rimasto paralizzato fino alle 22:30. L’incidente si è verificato nei pressi del distributore Fiamma 2000, in località Castelluccia. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Tra Minicar e Mercedes a Marino: Traffico Bloccato per Ore Nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18:30, si è verificato un incidentetra una minicar e una Mercedes Classe Cla via, all’altezza di Marino. L’impatto è stato così violento da richiedere la chiusura della strada per ben quattro ore. Il conducente della minicar, un ragazzo di 16 anni del posto, è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale dei Castelli di Ariccia e successivamente trasferito al Bambin Gesù di Roma. Il conducente della Mercedes, un uomo di 50 anni, ha riportato ferite meno gravi. Traffico Bloccato e Rilievi della Polizia Locale A causa dell’incidente, il traffico sullaè rimasto paralizzato fino alle 22:30. L’incidente si è verificato nei pressi del distributore Fiamma 2000, in località Castelluccia.

