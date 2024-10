Diritti umani, l'esule politico bielorusso Leonid Soudalenko a Palermo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Su invito di Amnesty International Italia, il prigioniero di coscienza bielorusso Leonid Soudalenko ha accettato di tenere una serie di conferenze nel nostro Paese. I prossimi incontri si svolgeranno, alla presenza della stampa, a Catania, domani, e a Palermo, venerdì alle 9 nella sala delle Palermotoday.it - Diritti umani, l'esule politico bielorusso Leonid Soudalenko a Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Su invito di Amnesty International Italia, il prigioniero di coscienzaha accettato di tenere una serie di conferenze nel nostro Paese. I prossimi incontri si svolgeranno, alla presenza della stampa, a Catania, domani, e a, venerdì alle 9 nella sala delle

La pessima situazione dei diritti umani in Bielorussia nella testimonianza di Leonid Soudalenko - È in Italia per un ciclo di conferenze a Milano, Padova, Roma, Napoli, Catania e Palermo, Leonid Soudalenko, difensore dei diritti umani della Bielorussia in esilio. Leonid Soudalenko è un ex dirigent ... (articolo21.org)

