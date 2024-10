Agi.it - Dimmi come giochi con tuo figlio e ti dirò come lui giocherà con gli altri

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Il gioco genitori-figli influenza il modo in cui i ragazzi giocheranno con gli altri. È questa in sostanza il risultato di uno studio dell'Università della Georgia, riportato su Developmental Psychology. I ricercatori hanno scoperto che le pratiche di gioco che si verificano tra genitori e figli potrebbero influenzare il modo in cui i bambini interagiscono con i propri coetanei. Per i bambini piccoli è fondamentale capireaffrontare nuove situazioni sociali e la ricerca suggerisce che chi si prende cura di loro ricopre un ruolo importante nel fornire loro uno schema da cui attingere. "Non è solo ciò che fa la mamma quando interagiscono, e non è solo ciò che fa il bambino quando interagiscono", ha affermato Niyantri Ravindran, autore principale dello studio e professore associato presso il College of Family and Consumer Sciences dell'UGA.