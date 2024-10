Dalla Svizzera per rintracciare l'ex compagna e i figli: arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla Svizzera all'Ossola per rintracciare l'ex compagna e i figli, ai quali non avrebbe dovuto avvicinarsi. L'uomo, un 36enne, è stato arrestato dai carabinieri.É successo ieri, martedì 22 ottobre, a Domodossola, dove il 36enne è stato fermato dagli agenti della polizia locale, intervenuti Novaratoday.it - Dalla Svizzera per rintracciare l'ex compagna e i figli: arrestato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)all'Ossola perl'exe i, ai quali non avrebbe dovuto avvicinarsi. L'uomo, un 36enne, è statodai.É successo ieri, martedì 22 ottobre, a Domodossola, dove il 36enne è stato fermato dagli agenti della polizia locale, intervenuti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Va a cercare moglie e figli nonostante il divieto di avvicinamento, uomo arrestato a Domodossola - L'uomo era strato allontanato dalla famiglia a seguito di diverse denunce per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali. Nella giornata di ieri è finito in manette ... (verbanonews.it)

Picchia la ex con calci e pugni, lei fugge in auto e lui la insegue: l'aggressore aveva dell'acido e una mazza da baseball - Prima l'ha picchiata con calci e pugni, vicino a un bar poco fuori Olbia, fermandosi solo perchè visto da alcune persone che si dirigevano ... (msn.com)

Diciannovenne fugge in Svizzera con la fidanzata minorenne, denunciato per sottrazione di minore - VERBANIA – Sono stati una settimana in Svizzera, nella casa che lui ha affittato come appoggio, visto che lavora come frontaliere. Solo che intanto in Italia tutti li stavano cercando. Protagonisti ... (quotidianopiemontese.it)