Comune unico, è querelle. Nasce una nuova associazione. Ma c’è chi rivendica il progetto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nasce l’associazione polico-culturale "Il Futuro a Portata di Mano" che rilancia la proposta del Comune unico della Versilia Medicea. A promuoverla 26 soci fondatori e un direttivo composto dal presidente Luca Mori, e già vicesindaco e candidato sindaco; Lorenzo Gabrielli, segretario ed ex consigliere a Seravezza; Enrica De Sano tesoriere; e i membri Lucia Amadei, Chiara Corbellini e Filippo Macchiarini attuale consigliere a Pietrasanta. Una realtà che sostiene che "l’attuale suddivisione amministrativa frammenta gli sforzi, genera costi aggiuntivi e ostacola lo sviluppo dei settori chiave come cultura e turismo. La Versilia storica, composta da Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema e Pietrasanta, vede una dispersione di iniziative spesso in contrasto dal punto di vista culturale, ma anche politico e amministrativo. Lanazione.it - Comune unico, è querelle. Nasce una nuova associazione. Ma c’è chi rivendica il progetto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)l’polico-culturale "Il Futuro a Portata di Mano" che rilancia la proposta deldella Versilia Medicea. A promuoverla 26 soci fondatori e un direttivo composto dal presidente Luca Mori, e già vicesindaco e candidato sindaco; Lorenzo Gabrielli, segretario ed ex consigliere a Seravezza; Enrica De Sano tesoriere; e i membri Lucia Amadei, Chiara Corbellini e Filippo Macchiarini attuale consigliere a Pietrasanta. Una realtà che sostiene che "l’attuale suddivisione amministrativa frammenta gli sforzi, genera costi aggiuntivi e ostacola lo sviluppo dei settori chiave come cultura e turismo. La Versilia storica, composta da Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema e Pietrasanta, vede una dispersione di iniziative spesso in contrasto dal punto di vista culturale, ma anche politico e amministrativo.

