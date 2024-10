Lanazione.it - Comune, App taglia burocrazia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Snellire le procedure burocratiche, e tanto altro, direttamente dal proprio smartphone o tablet. Presentata ieri mattina in Palazzo del Podestà la nuova applicazione "MyMontevarchi", che si inserisce in un programma di digitalizzazione messo in atto daldi Silvia Chiassai Martini, che ha ottenuto per questo processo 280 mila euro di fondi Pnrr con circa 48 mila di questi investiti per la realizzazione del sito e dell’applicazione, col preciso obiettivo di avvicinare sempre più il cittadino all’amministrazione migliorandone l’accessibilità e la qualità del servizio senza dover, giocoforza, recarsi negli uffici preposti. L’applicazione è già disponibile sia per dispositivi iOS e per Android, a oggi solo per alcune funzioni alle quali saranno prossimamente integrate delle altre per cercare di poter essere totalmente al servizio del cittadino.