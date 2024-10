Colta da un malore, turista americana salvata al Monaldi grazie a un delicato intervento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era appena arrivata in Campania per una vacanza, viene salvata grazie a un delicato intervento di cardiochirurgia effettuato all’Ospedale Monaldi di Napoli. Mary (nome di fantasia) era appena atterrata all’Aeroporto di Capodichino dall’Illinois, quando ha avvertito un malore. Le mancava il fiato Napolitoday.it - Colta da un malore, turista americana salvata al Monaldi grazie a un delicato intervento Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era appena arrivata in Campania per una vacanza, vienea undi cardiochirurgia effettuato all’Ospedaledi Napoli. Mary (nome di fantasia) era appena atterrata all’Aeroporto di Capodichino dall’Illinois, quando ha avvertito un. Le mancava il fiato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accusa un malore appena atterrata a Napoli, turista americana salvata al Monaldi - Era appena arrivata in Campania per una vacanza, salva grazie a un delicato intervento di cardiochirurgia effettuato ... (internapoli.it)

In vacanza dagli Stati Uniti ha una insufficienza mitralica acuta: 72enne dell’Illinois salvata al Monaldi - Era appena arrivata in Campania per una vacanza, salva grazie a un delicato intervento di cardiochirurgia effettuato all’Ospedale Monaldi di Napoli. Mary (nome di fantasia) era appena atterrata ... (napolivillage.com)

Cesinali, al via la quarta edizione di "Un Libro al Mese". La kermesse che promuove il territorio con la lettura - Primo appuntamento venerdì 25 ottobre presso la sala consiliare del Comune con "Il prossimo anno non contattarmi" ... (irpiniareport.it)