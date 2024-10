Sbircialanotizia.it - Chemsex, perché mescolare sesso e droghe non è una buona idea?

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è il titolo di una nuova hit estiva: “e droga” è un problema sociale che preoccupa sempre più le nuove generazioni. Si chiama “” e ha guadagnato attenzione come un fenomeno emergente, in particolare tra i giovani adulti. Questa pratica, che combina l’uso di sostanze stupefacenti con l’attività sessuale, solleva preoccupazioni significative riguardo