Cambio dell'ora: quando scatta l'ora solare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È quasi giunto il momento di dire addio all'ora legale e dare il bentornato all'ora solare. Con l'arrivo dell'autunno, molte novità si preparano a rivoluzionare le nostre vite. Abbiamo archiviato definitivamente l'estate e siamo tornati alla routine quotidiana. A fine mese, infatti, dovremo eseguire il consueto Cambio dell'ora di ottobre 2024. quando dovremo farlo? Come si dovranno spostare le lancette dell'orologio? Quali saranno i cambiamenti più significativi nella nostra vita di tutti i giorni? quando Torna l'Ora solare? Diremo addio ufficialmente, almeno per qualche mese, all'ora legale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024. Come di consueto, alle 3 di notte dovremo spostare le lancette dei nostri orologi.

