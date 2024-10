Bologna, esplosione in uno stabilimento: un morto e tre feriti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in uno stabilimento a Bologna. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno ricostruendo anche la dinamica e i motivi dello scoppio che ha gravemente danneggiato il prefabbricato. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. — Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un'avvenuta in uno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno ricostruendo anche la dinamica e i motivi dello scoppio che ha gravemente danneggiato il prefabbricato. Uno deisarebbe in gravi condizioni. — [email protected] (Web Info)

