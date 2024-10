Beirut, missile israeliano su un palazzo: “Struttura di Hezbollah”. I video e l’angoscia dei passanti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un missile israeliano ha colpito e fatto crollare una palazzina residenziale nella periferia sud di Beirut, in Libano. L’attacco, avvenuto martedì, ha devastato l’edificio, ma non si conosce ancora il numero delle vittime o dei feriti. Questo bombardamento è solo uno dei tanti che negli ultimi giorni hanno colpito la capitale libanese e altre zone del Paese, causando centinaia di morti e gravi distruzioni.Leggi anche: Unifil, il report: “Usato fosforo bianco negli attacchi in Libano” Le immagini dell’attacco sono state catturate da Bilal Hussein, fotografo di Associated Press, che si trovava proprio di fronte al palazzo al momento dell’esplosione. Le sue foto mostrano il missile israeliano che colpisce le fondamenta, provocando il crollo dell’intera Struttura in pochi secondi. Thesocialpost.it - Beirut, missile israeliano su un palazzo: “Struttura di Hezbollah”. I video e l’angoscia dei passanti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unha colpito e fatto crollare una palazzina residenziale nella periferia sud di, in Libano. L’attacco, avvenuto martedì, ha devastato l’edificio, ma non si conosce ancora il numero delle vittime o dei feriti. Questo bombardamento è solo uno dei tanti che negli ultimi giorni hanno colpito la capitale libanese e altre zone del Paese, causando centinaia di morti e gravi distruzioni.Leggi anche: Unifil, il report: “Usato fosforo bianco negli attacchi in Libano” Le immagini dell’attacco sono state catturate da Bilal Hussein, fotografo di Associated Press, che si trovava proprio di fronte alal momento dell’esplosione. Le sue foto mostrano ilche colpisce le fondamenta, provocando il crollo dell’interain pochi secondi.

