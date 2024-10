Basket, B Interregionale: a Taranto quinta vittoria di fila, la Dinamo non smette di stupire (Di mercoledì 23 ottobre 2024) BRINDISI - La Dinamo Brindisi conquista la sua quinta vittoria consecutiva, travolgendo (58-103) il Cj Taranto con un impressionante punteggio di 58-103. Questa vittoria permette ai ragazzi di coach Cristofaro di occupare il primo posto in classifica in solitaria, restando imbattuti dopo cinque Brindisireport.it - Basket, B Interregionale: a Taranto quinta vittoria di fila, la Dinamo non smette di stupire Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) BRINDISI - LaBrindisi conquista la suaconsecutiva, travolgendo (58-103) il Cjcon un impressionante punteggio di 58-103. Questapermette ai ragazzi di coach Cristofaro di occupare il primo posto in classifica in solitaria, restando imbattuti dopo cinque

Serie C 2024/2025 - prima vittoria del Taranto : Battimelli fa cadere l’imbattibilità del Picerno - Il Taranto trova la prima vittoria stagionale e fa cadere l’imbattibilità del Picerno. La squadra di Gautieri vince 1-0 in casa grazie alla rete al 94? di Battimelli e sale a sei punti nel girone C di Serie C. Resta a quota 16 invece il Picerno, ... (Sportface.it)

Superlega - Trento regala ai tifosi una vittoria netta : battuta Taranto - Una vittoria netta, bottino pieno dopo due giornate e tifosi contentissimi. Il Trentino Volley batte fra le mura di casa Taranto per 3-0 (25-13; 25.18; 26-24) e inizia così alla grande il suo nuovo cammino in Superlega. Il primo set è ... (Trentotoday.it)

Il Foggia vince il derby con il Taranto - Capuano soddisfatto : "Vittoria di platino - ma siamo ancora convalescenti" - Una vittoria preziosa, "di platino". Eziolino Capuano accoglie i tre punti conquistati contro il Taranto. Una partita dai due volti, anche se il tecnico non ha disprezzato neppure la prima frazione: "Siamo partiti bene, aggredendo alto, cosa che ... (Foggiatoday.it)