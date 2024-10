Sport.quotidiano.net - Atalanta-Celtic 0-0: nerazzurri ancora a secco in casa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo, 23 ottobre 2024 - Nel precedente match di Champions League al Gewiss Stadium l'Arsenal aveva strappato uno 0-0 a tratti anche fortunoso. Il secondo lo impone il, che si difende con le unghie e con i denti in particolare nel corso di un primo tempo soffertissimo, in cui viene salvato anche dalla traversa su una delle tantissime chance collezionate da Pasalic. Il resto lo fa Schmeichel, che blinda la porta degli scozzesi che, dal canto loro, non lesinano qualche ripartenza piuttosto pericolosa che, se concretizzata, sarebbe stata una punizione troppo severa per la banda Gasperini. Il raccolto èun pareggio a reti bianche ricco di rimpianti per una squadra che in Europa si riscopre più forte da corsara.