Angelina Mango, stop al tour per motivi di salute (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango ha annunciato la cancellazione del suo tour autunnale in Italia e in Europa. La notizia ha colto di sorpresa i fan, che attendevano con entusiasmo le sue esibizioni dal vivo. L’artista ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di problemi di salute legati alla sua voce, una componente essenziale per la sua carriera musicale. In un comunicato diffuso sui social, Angelina Mango ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla difficile scelta di interrompere il tour. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni,” ha dichiarato, ricordando l’emozione dei concerti già tenuti a Roma e Napoli, due delle sue tappe più recenti, che hanno riempito il suo cuore di gioia. Tuttavia, la cantante ha confessato di aver avuto difficoltà a recuperare la voce negli ultimi giorni, una condizione che l’ha costretta a posticipare alcune date già pianificate. Thesocialpost.it - Angelina Mango, stop al tour per motivi di salute Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha annunciato la cancellazione del suoautunnale in Italia e in Europa. La notizia ha colto di sorpresa i fan, che attendevano con entusiasmo le sue esibizioni dal vivo. L’artista ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di problemi dilegati alla sua voce, una componente essenziale per la sua carriera musicale. In un comunicato diffuso sui social,ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla difficile scelta di interrompere il. “Ho cominciato questocon le migliori intenzioni,” ha dichiarato, ricordando l’emozione dei concerti già tenuti a Roma e Napoli, due delle sue tappe più recenti, che hanno riempito il suo cuore di gioia. Tuttavia, la cantante ha confessato di aver avuto difficoltà a recuperare la voce negli ultimi giorni, una condizione che l’ha costretta a posticipare alcune date già pianificate.

