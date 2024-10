Allerta maltempo per giovedì 24 ottobre: le regioni interessate , arriva vortice ciclonico (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il maltempo non dà tregua all’Italia, con la Protezione Civile che ha emesso una nuova Allerta per la giornata di giovedì 24 ottobre. Sarà un’altra giornata difficile, in particolare per le regioni del Nord e del Centro, dove è stata diramata un’Allerta arancione per Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, mentre altre regioni saranno soggette ad Allerta gialla. Le scuole in alcune zone della Toscana rimarranno chiuse per precauzione. Questa situazione di instabilità è il risultato di due diverse perturbazioni. La prima sta già colpendo lo Stivale, con piogge e temporali che proseguiranno nelle prossime 24 ore, mentre la seconda arriverà venerdì, accompagnata da un vortice ciclonico che peggiorerà ulteriormente le condizioni meteorologiche, portando maltempo per gran parte del weekend. Thesocialpost.it - Allerta maltempo per giovedì 24 ottobre: le regioni interessate , arriva vortice ciclonico Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilnon dà tregua all’Italia, con la Protezione Civile che ha emesso una nuovaper la giornata di24. Sarà un’altra giornata difficile, in particolare per ledel Nord e del Centro, dove è stata diramata un’arancione per Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, mentre altresaranno soggette adgialla. Le scuole in alcune zone della Toscana rimarranno chiuse per precauzione. Questa situazione di instabilità è il risultato di due diverse perturbazioni. La prima sta già colpendo lo Stivale, con piogge e temporali che proseguiranno nelle prossime 24 ore, mentre la seconda arriverà venerdì, accompagnata da unche peggiorerà ulteriormente le condizioni meteorologiche, portandoper gran parte del weekend.

