Bollicinevip.com - Alessandro Zarino duro contro l’ex Shaila Gatta: “Mi ha lasciato con un messaggio”

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si scagliae svela come è finita la loro storia d’amoreha fatto soffrire, lui racconta come sono andate le cose tra lorosta facendo i conti con molte critiche da quando è approdata al Grande Fratello, nelle scorse ore anchefidanzatosi è scagliato duramentedi lei. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tvtronista di Uomini e Donne ha rivelato come sono andate davvero le cose tra loro. Tra le varie cose ha detto: “Nella Casa vedo che si lamenta in continuazione delle sue storie passate e fa la vittima, è un modo per attirare l’attenzione, ma io, che sono stato un suo fidanzato, non posso stare zitto di fronte a queste accuse ingiustificate: è stata lei a far soffrire me e non viceversa dopo un anno di unione.