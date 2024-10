52 studenti realizzano una graphic novel di 116 pagine dedicata a Ilaria del Carretto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un gruppo di studenti provenienti dall'ISI “Pertini” (indirizzo Grafica e Comunicazione), dal Liceo Artistico Passaglia e dal Liceo Classico “Machiavelli” di Lucca ha ideato, scritto e disegnato una graphic novel dedicata a Ilaria del Carretto. Il progetto è stato realizzato con il supporto del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Il lavoro è frutto di un percorso educativo che ha unito creatività e collaborazione tra istituti scolastici diversi. L'articolo 52 studenti realizzano una graphic novel di 116 pagine dedicata a Ilaria del Carretto . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un gruppo diprovenienti dall'ISI “Pertini” (indirizzo Grafica e Comunicazione), dal Liceo Artistico Passaglia e dal Liceo Classico “Machiavelli” di Lucca ha ideato, scritto e disegnato unadel. Il progetto è stato realizzato con il supporto del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Il lavoro è frutto di un percorso educativo che ha unito creatività e collaborazione tra istituti scolastici diversi. L'articolo 52unadi 116del

