15enne stermina la famiglia | morti i genitori ed i 3 fratelli piccoli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tragedia a Seattle, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco, uccidendo ie treminorenni. L’unica sopravvissuta è una sorella di 11 anni, che è stata trasportata d’urgenza all’Harborview Medical Center e attualmente non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio, che ha sconvolto la comunità, è avvenuto in una villa di lusso da 2 milioni di dollari situata nella zona di Lake Alice, nei pressi della città. Le autorità sono intervenute all’alba di lunedì scorso dopo numerose segnalazioni di spari. Quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione, hanno trovato i cinque cadaveri, confermando così l’ipotesi di una violenza domestica. Il ragazzo è stato immediatamente arrestato e si trova ora nel carcere minorile della contea di King.