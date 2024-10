"Via Pietro Scaglione, gli autobus Amat e la fermata soppressa: aiutateci..." (Di martedì 22 ottobre 2024) In seguito alle segnalazioni dei residenti di via Pietro Scaglione ho deciso di scrivervi perché questa fermata non viene più effettuata dai mezzi Amat, e quindi persone disabili, anziane, scolari e lavoratori non hanno un collegamento diretto con il resto della città e quindi sono costrette a Palermotoday.it - "Via Pietro Scaglione, gli autobus Amat e la fermata soppressa: aiutateci..." Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In seguito alle segnalazioni dei residenti di viaho deciso di scrivervi perché questanon viene più effettuata dai mezzi, e quindi persone disabili, anziane, scolari e lavoratori non hanno un collegamento diretto con il resto della città e quindi sono costrette a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italian Language Week: Marco Polo is remembered in Tehran - The Italian Embassy in Tehran, on the occasion of the 24th edition of the Week of the Italian Language in the World, dedicated a series of events to Marco Polo's journey to Persia. (ANSA) ... (ansa.it)

Settimana lingua italiana: a Teheran si ricorda Marco Polo - L'ambasciata italiana a Teheran, in occasione della XXIV edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, ha dedicato una serie di manifestazione al viaggio di Marco Polo in Persia. (ANSA) ... (ansa.it)

Trapani: prevenzione della vista al top con l'Angio OCT e l'impegno di UICI e Lions - Trapani fa un balzo in avanti nella prevenzione delle malattie oculari grazie all’Angio OCT, una tecnologia di ... (tp24.it)