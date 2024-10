Verstappen toglie Leclerc dall’imbarazzo per la domanda complessa sulla Ferrari: gli dice cosa dire (Di martedì 22 ottobre 2024) Il siparietto è avvenuto dopo il Gran Premio negli Stati Uniti caratterizzato dalla doppietta Ferrari. Leclerc è rimasto un po' spiazzato quando ha dovuto spiegare i differenti piani gara. Ci ha pensato l'olandese a sbrogliare la matassa. Fanpage.it - Verstappen toglie Leclerc dall’imbarazzo per la domanda complessa sulla Ferrari: gli dice cosa dire Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il siparietto è avvenuto dopo il Gran Premio negli Stati Uniti caratterizzato dalla doppiettaè rimasto un po' spiazzato quando ha dovuto spiegare i differenti piani gara. Ci ha pensato l'olandese a sbrogliare la matassa.

Formula 1 - capolavoro della Ferrari negli Usa : Leclerc e Sainz conquistano il Texas - . ffati Max Verstappen e Lando Norris nella lotta per il primo posto: Leclerc riesce a sorpassarli nella prima curva dopo il via, mantenendo poi la leadership per tutto il resto del Gran Premio L'articolo Formula 1, capolavoro della Ferrari negli Usa: Leclerc e Sainz conquistano il Texas proviene da. (Ildifforme.it)

Ferrari - trionfo con doppietta Leclerc-Sainz al Gp di Austin - Verstappen, partito secondo, ha dovuto lottare per difendere la sua posizione dal giovane britannico della McLaren. Con il GP di Austin, la stagione 2024 si avvicina al gran finale, e Ferrari sembra più che mai intenzionata a lottare fino all’ultimo per tornare sul gradino più alto del podio del mondiale. (Velvetmag.it)

F1 - Leclerc-Sainz e una doppietta che mancava da 18 anni negli Usa. Ecco perché l’obiettivo Costruttori per la Ferrari è ancora possibile - E pensare che partiva anche dal fondo per la quinta power unit montata (ha ereditato i cambi-auto di Ricciardo), motivo per il quale è scattata la penalità. Allora, però, c’era un Verstappen finito fuori subito, con i freni in fiamme ma ancora a bordo di una Red Bull dominatrice. Qualche rammarico per lo spagnolo però c’è, considerando il ritmo mostrato sia in qualifica sia nel passo della ... (Ilfattoquotidiano.it)