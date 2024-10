Un progetto per unire le comunità lucane attraverso il turismo: nasce “Sulla rotta della via Francigena” (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il turismo è un settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne della Basilicata, e un nuovo progetto mira a valorizzare le potenzialità di quattro comuni lucani. “Sulla rotta della via Francigena” è il nome dell’iniziativa che riunisce Acerenza, Banzi, Genzano di Lucania e Irsina, quest’ultimo capofila del progetto. Presentata a Potenza, l’iniziativa ha ricevuto un finanziamento di 876 mila euro dal Ministero del turismo, evidenziando l’importanza di integrare turismo religioso, culturale e naturalistico per promuovere il territorio. Obiettivi e finalità del progetto L’iniziativa “Sulla rotta della via Francigena” si prefigge di realizzare una rete di cooperazione tra i comuni coinvolti, puntando a valorizzare le risorse turistiche, culturali e naturali presenti nella zona. Gaeta.it - Un progetto per unire le comunità lucane attraverso il turismo: nasce “Sulla rotta della via Francigena” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilè un settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle aree interneBasilicata, e un nuovomira a valorizzare le potenzialità di quattro comuni lucani. “via” è il nome dell’iniziativa che riunisce Acerenza, Banzi, Genzano di Lucania e Irsina, quest’ultimo capofila del. Presentata a Potenza, l’iniziativa ha ricevuto un finanziamento di 876 mila euro dal Ministero del, evidenziando l’importanza di integrarereligioso, culturale e naturalistico per promuovere il territorio. Obiettivi e finalità delL’iniziativa “via” si prefigge di realizzare una rete di cooperazione tra i comuni coinvolti, puntando a valorizzare le risorse turistiche, culturali e naturali presenti nella zona.

