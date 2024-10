Tumori, Mancuso (Salute donna): "Cronicizzazione cancro al seno è vita più lunga" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi la medicina ha fatto passi da gigante, siamo arrivati alla Cronicizzazione della malattia oncologica, soprattutto per le donne per il tumore al seno. Ha dato modo alle donne di avere una vita più lunga, anche con la malattia cronica. E' molto importante lo sc Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Mancuso (Salute donna): "Cronicizzazione cancro al seno è vita più lunga" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi la medicina ha fatto passi da gigante, siamo arrivati alladella malattia oncologica, soprattutto per le donne per il tumore al. Ha dato modo alle donne di avere unapiù, anche con la malattia cronica. E' molto importante lo sc

