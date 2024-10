Trump serve i clienti al McDonald’s, ma sono tutte comparse: svelata la farsa elettorale di The Donald (Di martedì 22 ottobre 2024) L’immagine del candidato presidente che frigge patatine e serve i clienti al drive-through del McDonald’s ha conquistato le pagine dei giornali ed è stata l’istantanea più mediatica degli ultimi giorni di campagna elettorale. Almeno sul fronte repubblicano. Ma quello organizzato da Donald Trump al ristorante della catena di fast food a Feasterville-Trevose, che fa parte della contea di Bucks in Pennsylvania, è stato un evento organizzato da tempo. Quindi, i clienti a cui ha consegnato il cibo erano comparse e il ristorante era stato chiuso al pubblico per motivi di sicurezza. “La visita di Trump al McDonald’s è stata attentamente pianificata per tempo, con i clienti che accedono al drive-through selezionati e controllati dal Secret Service”, ha scritto in un tweet Brian Stelter di Cnn, riportando il passaggio delle auto all’esterno del ristorante. Ilfattoquotidiano.it - Trump serve i clienti al McDonald’s, ma sono tutte comparse: svelata la farsa elettorale di The Donald Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’immagine del candidato presidente che frigge patatine eal drive-through delha conquistato le pagine dei giornali ed è stata l’istantanea più mediatica degli ultimi giorni di campagna. Almeno sul fronte repubblicano. Ma quello organizzato daal ristorante della catena di fast food a Feasterville-Trevose, che fa parte della contea di Bucks in Pennsylvania, è stato un evento organizzato da tempo. Quindi, ia cui ha consegnato il cibo eranoe il ristorante era stato chiuso al pubblico per motivi di sicurezza. “La visita dialè stata attentamente pianificata per tempo, con iche accedono al drive-through selezionati e controllati dal Secret Service”, ha scritto in un tweet Brian Stelter di Cnn, riportando il passaggio delle auto all’esterno del ristorante.

