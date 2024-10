Trapianti e dono. Sette storie celebrano la vita (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il dono della vita in una scelta, Sette storie di rinascita“ è il titolo del libro che sarà presentato stasera alle 21.30, nel Salone delle Terme in piazza Garibaldi a Casciana Terme. L’incontro promosso dall’associazione culturale Nuova Casciana in collaborazione con l’associazione Vite Onlus Odv, vedrà la partecipazione dei giornalisti Gabriele Masiero e Francesco Ingardia, autori del libro, del dottor Davide Ghinolfi, direttore dell’Unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e di Gloria Chiarini, presidente di Vite odv, volontariato italiano trapiantati epatici – fegato, rene, pancreas. A moderare l’incontro saraà il giornalista Luca Fracassi. Lanazione.it - Trapianti e dono. Sette storie celebrano la vita Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ildellain una scelta,di rinascita“ è il titolo del libro che sarà presentato stasera alle 21.30, nel Salone delle Terme in piazza Garibaldi a Casciana Terme. L’incontro promosso dall’associazione culturale Nuova Casciana in collaborazione con l’associazione Vite Onlus Odv, vedrà la partecipazione dei giornalisti Gabriele Masiero e Francesco Ingardia, autori del libro, del dottor Davide Ghinolfi, direttore dell’Unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e di Gloria Chiarini, presidente di Vite odv, volontariato italiano trapiantati epatici – fegato, rene, pancreas. A moderare l’incontro saraà il giornalista Luca Fracassi.

