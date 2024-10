Toscana, 140 treni in più per raggiungere Lucca Comics (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – raggiungere Lucca Comic in treno diventa più facile. Saranno infatti 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del regionale, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “Lucca Comics 2024”, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Il programma completo dei treni delle linee Firenze–Prato–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca e Lucca–Aulla è consultabile su trenitalia.com. Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio, si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo. Lanazione.it - Toscana, 140 treni in più per raggiungere Lucca Comics Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 –Comic in treno diventa più facile. Saranno infatti 140 iche andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del regionale, in accordo con la Regione, per un totale di 400.000 posti, perin occasione del “2024”, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Il programma completo deidelle linee Firenze–Prato–, Pisa–, Viareggio––Aulla è consultabile sutalia.com. Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero deiin circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio, si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo su tutta l’Italia - frane e treni bloccati. La situazione : emergenza in Toscana - Allerta meteo in tutta Italia: la situazione (critica) del 19 ottobre – L’ondata di maltempo in Italia non accenna a fermarsi, con forti perturbazioni che stanno colpendo gran parte del Paese il 19 ottobre. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza e a seguire le indicazioni ufficiali, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal maltempo in Italia, che sta provocando danni e ... (Urbanpost.it)

Maltempo in Toscana : stazione di Siena chiusa - modifiche alla circolazione dei treni - Ferrovie dello Stato comunica che la Stazione di Siena ancora non disponibile a causa dei danni provocati dal maltempo nella serata di ieri, 17 ottobre 2024 L'articolo Maltempo in Toscana: stazione di Siena chiusa, modifiche alla circolazione dei treni proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Ritardi treni - Regione Toscana : “Situazione insostenibile” - Dopo questa lettera è stata avviata un’interlocuzione con Rfi e Trenitalia, ma ad oggi non si vede alcun effetto di miglioramento del servizio. Ma non solo. ” Baccelli fa presente che la Regione Toscana investe 260 milioni all’anno. Capisco bene l’esasperazione delle persone e dei sindaci che hanno a cuore i loro territori. (Corrieretoscano.it)