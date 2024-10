Tagli asili nido, Giambona: "Riduzione fondi è ennesimo schiaffo a famiglie siciliane" (Di martedì 22 ottobre 2024) “Quello che sta accadendo con la rimodulazione dei fondi del PNRR è uno scempio annunciato da mesi che si traduce nell’ennesimo schiaffo per le famiglie e i bimbi siciliani. Siamo all’ennesimo paradosso di un governo nazionale che si mostra ancora una volta non in grado di gestire i fondi del Palermotoday.it - Tagli asili nido, Giambona: "Riduzione fondi è ennesimo schiaffo a famiglie siciliane" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Quello che sta accadendo con la rimodulazione deidel PNRR è uno scempio annunciato da mesi che si traduce nell’per lee i bimbi siciliani. Siamo all’paradosso di un governo nazionale che si mostra ancora una volta non in grado di gestire idel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taglio asili nido - Giambona : "Riduzione fondi è ennesimo schiaffo a famiglie siciliane" - “Quello che sta accadendo con la rimodulazione dei fondi del PNRR è uno scempio annunciato da mesi che si traduce nell’ennesimo schiaffo per le famiglie e i bimbi siciliani. Siamo all’ennesimo paradosso di un governo nazionale che si mostra ancora una volta non in grado di gestire i fondi del... (Messinatoday.it)