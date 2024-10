Studenti con disabilità: come funziona l’assegno per l’assistenza (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministero dell’Università ha istituito un fondo per erogare assegni per la remunerazione di collaboratori che assistono Studenti universitari con invalidità grave Ilgiornale.it - Studenti con disabilità: come funziona l’assegno per l’assistenza Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministero dell’Università ha istituito un fondo per erogare assegni per la remunerazione di collaboratori che assistonouniversitari con invalidità grave

L’Avvocato Lelio Mancino vince al TAR : “I tagli alla spesa pubblica non possono pregiudicare le ore di sostegno agli studenti con disabilità” - Nonostante la diagnosi funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) indichino chiaramente la necessità di un supporto costante 1:1, l’amministrazione scolastica aveva ridotto le ore assegnate, provocando una situazione di grave disagio per il bambino, escluso di fatto dalle attività didattiche in assenza del sostegno necessario. (Puntomagazine.it)

Studenti con disabilità in Sicilia - 5 milioni dalla Regione per garantire servizi Asacom e aggiuntivi - L'articolo Studenti con disabilità in Sicilia, 5 milioni dalla Regione per garantire servizi Asacom e aggiuntivi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La Regione Sicilia ha stanziato cinque milioni di euro per garantire i servizi Asacom e altri servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi destinati agli alunni disabili che frequentano le scuole comunali dell'infanzia, ... (Orizzontescuola.it)

Assistenza studenti con disabilità nel palermitano - quasi 1200 solo alle superiori. Rassicurazione su risorse per lavoratori Asacom - “Dalla Regione e dalla Città metropolitana di Palermo arrivano rassicurazioni e garanzie sulla prosecuzione del servizio di assistenza ad alunni disabili svolto dai lavoratori Asacom. Rassicurazione su risorse per lavoratori Asacom sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. A Palermo, infatti, nonostante il ritardo nella ricezione delle risorse, il servizio è stato comunque prorogato”. (Orizzontescuola.it)