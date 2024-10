Spettacolo.periodicodaily.com - “Sinedades” è l’album del duo omonimo che racconta storie di amore e amicizia

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) In arrivo il 25 ottobre 2024 “”, il nuovo album deiche rappresenta un viaggio musicale tra tropicalismo e ritmi latini, il nuovo album deindodi. “” è un Viaggio Musicale A partire dal 25 ottobre 2024, il nuovo album “” deisarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato fisico. Questa attesissima uscita è prodotta da Blackcandy Produzioni, e segna un importante traguardo per il duo musicale. Contenuto del” è composto da 11 brani, tutti scritti, arrangiati, prodotti e mixati dagli artisti stessi, Erika Boschi e Agustin Cornejo. Ogni traccia è una rappresentazione della loro visione artistica, unendo influenze diverse in un’unica esperienza sonora.