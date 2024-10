Sport.quotidiano.net - Serie D, nel turno infrasettimanale rossoblù di scena al Picchi. Il Montevarchi cerca l’impresa. Lelli: "A Livorno per vincere»

(Di martedì 22 ottobre 2024) La trasferta di domani sul campo della capolistanasce per l’Aquila all’insegna di una polemica stucchevole innescata dalla società labronica. Poche ore dopo che la squadra di Indiani aveva espugnato il Franchi di Siena, nella tarda serata di domenica appariva sul sito ufficiale del sodalizio tirrenico un comunicato per stigmatizzare il rifiuto deldi spostare la partita dell’Armandodalle 15 alle 20.30. Una richiesta che avrebbe dovuto favorire un maggiore afflusso di tifosi allo stadio. A stretto giro è arrivata la replica del sodalizio valdarnese che ha motivato il diniego legando "esclusivamente a motivi di rientro a trarda notte di giocatori e staff", come si legge nella nota di replica. Per inciso, la società di via Gramsci non si era fermata al "no", ma aveva proposto per "trovare una cordiale soluzione", di giocare alle 17.30.