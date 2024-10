Scarlino, terribile incidente all’alba: un giovane in condizioni gravissime (Di martedì 22 ottobre 2024) Scarlino (Grosseto), 22 ottobre 2024 – terribile incidente all’alba lungo la Sp60, a pochi chilometri da Scarlino, lungo la strada del Puntone. Una macchina guidata da un ragazzo di 19 anni si è scontrata frontalmente con un camion. Ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro, ma nell’impatto è stato proprio il conducente dell’auto ad avere la peggio. Il giovane è stato trasportato in ospedale con Pegaso e ora si trova ricoverato in condizioni gravissime. Ferito in maniera lieve il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme ad ambulanza e automedica. Le forze dell’ordine si occupano dei rilievi. Lanazione.it - Scarlino, terribile incidente all’alba: un giovane in condizioni gravissime Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Grosseto), 22 ottobre 2024 –lungo la Sp60, a pochi chilometri da, lungo la strada del Puntone. Una macchina guidata da un ragazzo di 19 anni si è scontrata frontalmente con un camion. Ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro, ma nell’impatto è stato proprio il conducente dell’auto ad avere la peggio. Ilè stato trasportato in ospedale con Pegaso e ora si trova ricoverato in. Ferito in maniera lieve il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme ad ambulanza e automedica. Le forze dell’ordine si occupano dei rilievi.

