Sanità, cittadini intrappolati nelle liste d'attesa: il report di Cittadinanzattiva

Liste d'attesa sempre più lunghe e cittadini intrappolati in un sistema che sembra non funzionare. La situazione è allarmante: ci vogliono cinque mesi per operare un tumore e fino a 480 giorni per una visita oncologica di controllo. Questi numeri emergono dal Rapporto civico sulla Salute di Cittadinanzattiva, presentato a Roma, che fotografa una realtà drammatica per chi cerca cure nel Servizio sanitario nazionale. Nel 2023, il 7,6% dei cittadini ha rinunciato a curarsi, un dato in crescita rispetto all'anno precedente. Le liste d'attesa sono il motivo principale. La segnalazione più ricorrente riguarda proprio le attese infinite e la difficoltà a prenotare visite ed esami. Le attese medie, in alcuni casi, superano di gran lunga i tempi previsti.