Sport.quotidiano.net - Sangio, rinforzo in mediana. De Angelis veste l’azzurro

(Di martedì 22 ottobre 2024) Messa forzatamente alle spalle la sconfitta di Tavarnelle contro il San Donato, per lavannese è già tempo di pensare alla gara interna di domani contro l’ostico Ostiamare, formazione composta da elementi esperti e che vanta il miglior attacco del raggruppamento con 14 reti ma, paradossalmente, anche la peggiore difesa con 13 gol subiti. Sarà tutt’altro che facile per Nannini e compagni, che non stanno vivendo un gran momento ma dovranno con ogni mezzo lecito possibile far muovere la classifica. Per la partita contro i biancoviola di Minincleri sono sicuri alcuni cambi rispetto all’altra andata in scena sabato scorso, in porta giocherà Luca Patata al posto di Barberini così come a centrocampo probabile il ritorno di Bargellini quinto di sinistra e in attacco spazio a Rotondo che affiancherà uno tra Nieri e Bocci.