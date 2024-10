Gaeta.it - Riforma del codice della crisi d’impresa: un palermitano ottiene l’esdebitazione per debiti ingenti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente provvedimento del Tribunale di Palermo ha segnato un’importante vittoria per un cittadino siciliano di 56 anni, il quale aveva accumulatoper un ammontare di 187.894 euro a causasua precedente attività nel settoreristorazione. Grazie a una delle procedure previste dale dell’insolvenza, l’udienza, presieduta dal giudice Giulio Corsini, ha riconosciuto l’impossibilità oggettiva dell’uomo di onorare i propri, consentendo così la loro cancellazione. Questo caso mette in luce le potenzialità di nuove norme che possono offrire una seconda possibilità ai debitori in difficoltà economica.