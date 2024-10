Gaeta.it - Quattro persone arrestate a Milano per borseggio ai danni di anziani: la dinamica dell’operazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gruppo diindividui è stato fermato dalla Polizia di Stato acon l’accusa di essere coinvolti in un’operazione dimirata principalmente aanziane. L’episodio sottolinea l’importanza dell’attività di vigilanza e prevenzione da parte delle forze dell’ordine, evidenziando anche il rischio che corrono lepiù vulnerabili in contesti urbani. L’arresto di un 37enne romeno, insieme alla denuncia dei suoi complici, getta luce sulle tecniche utilizzate dai ladri e sulla necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione. L’arresto e l’identificazione dei sospetti Il fermo deiindividui è avvenuto grazie all’intervento degli agenti in borghese della Squadra Mobile, impegnati in un’operazione antiin una zona centrale di