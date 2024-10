Precedenti in parità tra Berrettini e Tiafoe, ma sfide molto lontane nel tempo (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà Frances Tiafoe l’avversario di Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. L’americano ha sconfitto quest’oggi il britannico Cameron Norrie in due set (6-4 7-6), raggiungendo dunque il tennista romano, che, invece, aveva battuto nella giornata di ieri l’ungherese Marton Fucsovics. Sicuramente una partita importante per Berrettini, che sta cercando di ritrovarsi in questo finale di stagione dopo un anno decisamente complicato e condizionato ancora una volta dagli infortuni. L’obiettivo di Matteo è quello di farsi trovare al meglio possibile per le finali di Coppa Davis a Malaga con la speranza di ricevere una convocazione da parte del capitano Filippo Volandri. Un avvicinamento alla Davis che passa anche da una sfida come quella con Tiafoe, che sarà la terza in carriera tra l’azzurro e l’americano, numero quindici del mondo e quinta testa di serie. Oasport.it - Precedenti in parità tra Berrettini e Tiafoe, ma sfide molto lontane nel tempo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà Francesl’avversario di Matteonel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. L’americano ha sconfitto quest’oggi il britannico Cameron Norrie in due set (6-4 7-6), raggiungendo dunque il tennista romano, che, invece, aveva battuto nella giornata di ieri l’ungherese Marton Fucsovics. Sicuramente una partita importante per, che sta cercando di ritrovarsi in questo finale di stagione dopo un anno decisamente complicato e condizionato ancora una volta dagli infortuni. L’obiettivo di Matteo è quello di farsi trovare al meglio possibile per le finali di Coppa Davis a Malaga con la speranza di ricevere una convocazione da parte del capitano Filippo Volandri. Un avvicinamento alla Davis che passa anche da una sfida come quella con, che sarà la terza in carriera tra l’azzurro e l’americano, numero quindici del mondo e quinta testa di serie.

A che ora Berrettini-Tiafoe - ATP Vienna 2024 : programma - tv - streaming - 00 Zverev (Ger) – Giron (Usa) PROGRAMMA BERRETTINI-TIAFOE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Tennis Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV Diretta Live testuale: OA Sport. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport. (Oasport.it)