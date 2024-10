Paura a Veterinaria dopo l'aggressione: "Ci chiamano assassini" |VIDEO (Di martedì 22 ottobre 2024) L'atmosfera è ancora scossa al Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II il giorno dopo l'aggressione subita da medici e operatori del pronto soccorso. Le tre vittime della violenza, direttrice del pronto soccorso, guardia giurata e un borsista, sono state refertate con una prognosi Napolitoday.it - Paura a Veterinaria dopo l'aggressione: "Ci chiamano assassini" |VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'atmosfera è ancora scossa al Dipartimento di Medicinadella Federico II il giornol'subita da medici e operatori del pronto soccorso. Le tre vittime della violenza, direttrice del pronto soccorso, guardia giurata e un borsista, sono state refertate con una prognosi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quattro arresti a Napoli per l’aggressione al dipartimento di veterinaria dopo la morte di un cane - La ricostruzione dei fatti Stando a quanto denunciato dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, il raid è scattato e un gruppo di circa dieci persone ha aggredito il personale medico presente. Egli ha definito la situazione come una “barbarie totale”, sottolineando come le aggressioni siano diventate sempre più frequenti e come ci sia una percezione diffusa tra i malintenzionati di poter ... (Gaeta.it)

Assalto a Veterinaria dopo la morte del cane : quattro arresti - I quattro arrestati, due uomini e due donne, sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione all’assalto al dipartimento di Veterinaria della Federico II, a Napoli: un vero e proprio raid punitivo, a quanto pare, dopo la morte del cane di uno degli aggressori. (Anteprima24.it)

Aggressione al Dipartimento di Medicina Veterinaria : 4 Arresti a Napoli dopo l’Assalto - Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori e sulla protezione dei servizi sanitari, in quanto eventi di questo spessore potrebbero minare la fiducia nella capacità del sistema di garantire un ambiente sicuro e protetto. Reazioni istituzionali: la necessità di un cambio di rotta Le dichiarazioni rilasciate in seguito all’aggressione, in particolare quelle di Francesco ... (Gaeta.it)