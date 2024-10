Ora o Mai Più torna in TV senza Amadeus? Ipotesi Liorni e sfida De Filippi (Di martedì 22 ottobre 2024) La Rai starebbe valutando il ritorno di Ora o Mai Più su Rai1, il talent show che ha regalato una seconda chance a meteore della musica italiana e poi di nuovo sparite nel nulla (purtroppo!). Il programma, inspiegabilmente archiviato nonostante gli ottimi ascolti TV di Amadeus e un forte impatto mediatico, potrebbe tornare sugli schermi della rete ammiraglia della tv pubblica, a cinque anni di distanza dalla sua ultima edizione. Ma il vero colpo di scena è un altro: Ora o Mai Più potrebbe trovarsi a sfidare C'è Posta per Te di Maria De Filippi a partire da gennaio 2025. Ora o Mai Più torna in onda e si schianta? Opzione Marco Liorni Come svelato dal portale DavideMaggio, La scelta di posizionare Ora o Mai Più nella complicata fascia del sabato sera del 2025 rappresenta una vera e propria scommessa. Tvpertutti.it - Ora o Mai Più torna in TV senza Amadeus? Ipotesi Liorni e sfida De Filippi Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Rai starebbe valutando il ritorno di Ora o Mai Più su Rai1, il talent show che ha regalato una seconda chance a meteore della musica italiana e poi di nuovo sparite nel nulla (purtroppo!). Il programma, inspiegabilmente archiviato nonostante gli ottimi ascolti TV die un forte impatto mediatico, potrebbere sugli schermi della rete ammiraglia della tv pubblica, a cinque anni di distanza dalla sua ultima edizione. Ma il vero colpo di scena è un altro: Ora o Mai Più potrebbe trovarsi are C'è Posta per Te di Maria Dea partire da gennaio 2025. Ora o Mai Piùin onda e si schianta? Opzione MarcoCome svelato dal portale DavideMaggio, La scelta di posizionare Ora o Mai Più nella complicata fascia del sabato sera del 2025 rappresenta una vera e propria scommessa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo senza fine in Emilia Romagna - tornano le piogge : allerta arancione - Che tempo farà in Emilia-Romagna . Le previsioni meteo di giovedì 24 ottobre Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense nel corso della mattinata sul settore centro-orientale della regione. Una nuova fase di perturbazioni e, secondo Roberto Nanni, tecnico meteorologo di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Questa New Balance è tornata direttamente dagli anni 2000 con un prezzo senza tempo - Se volete abbracciare l'autunno con brio, sappiate che la New Balance 740 è già disponibile online. Abbiamo preservato l'essenza di questo modello iconico, assicurandoci che questa versione offra lo stesso comfort che i corridori hanno imparato ad apprezzare, pur adattandosi perfettamente alle tendenze attuali», ci ha raccontato Brian Lynn, Vice President Global Lifestyle di New Balance. (Gqitalia.it)

Torna protagonista il cappotto montgomery animato dagli alamari. Un capospalla dal fascino senza tempo pronto a conquistare i look della quotidianità - La giacca in stile militare è la preferita a corte oggi › Cambiare pelle. Soprattutto quando si tratta di capispalla. La giacca di pelle dell’Autunno 2024 è marrone Come indossare il cappotto montgomery donna nell’Autunno 2024 Nella visione di Victoria Beckham, il montgomery si prepara a ... (Iodonna.it)