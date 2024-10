Olly, Genova, Sanremo…un album a ‘Tutta vita’ – Ascolta (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una vita frenetica ma anche un pensiero positivo al futuro. Ventitre anni, Federico Olivieri, in arte Olly esce con l’album ‘Tutta vita’ L'articolo Olly, Genova, Sanremoun album a ‘Tutta vita’ – Ascolta proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una vita frenetica ma anche un pensiero positivo al futuro. Ventitre anni, Federico Olivieri, in arteesce con l’L'articolo, Sanremounproviene da Daily Show Magazine.

Per Olly è ‘Tutta vita’ - il nuovo album : «Un disco animale in cui lasciamo parlare le canzoni» - I pezzi nascono, crescono e muoiono in studio mentre tutte le esperienze sono fuori”. È un momento che descrive in maniera chiara. “Volevamo uscire con questo disco tempo addietro – racconta il cantautore ligure – ci eravamo settati per consegnare molto prima ma alla fine abbiamo deciso di arrivare un po’ dopo imponendoci a un certo punto di non cambiare più niente. (Funweek.it)

Olly : “Il mio album? Una pacca sulla spalla per dire che è sempre ‘Tutta vita’” - Quindi parlare tanto della mia famiglia, dei miei amici in questo disco, anche se in senso lato, era il mio modo per sentirli più vicino”. La verità è che sento pochi dischi che hanno una storia da raccontare. Ho nei piani grandi cose per la mia città e ci tengo che si sappia ma ci vuole pazienza, perché se vogliamo suonare adesso, ho bisogno di un posto dove ci stiamo tutti, ma che non sia ... (Dailyshowmagazine.com)