Nordcorea smentisce invio truppe per conflitto in Ucraina

Roma, 22 ott. (askanews) – La Corea del Nord ha negato di fornire truppe alla Russia per il conflitto in Ucraina, rispondendo a un'accusa lanciata la scorsa settimana dai servizi d'intelligence della Corea del Sud. Ma da Seoul oggi sono arrivate ulteriori conferme della circostanza e il governo sudcoreano ha prospettato la possibilità d'inviare in Ucraina propri militari per monitorare le mosse dei Nordcoreani. Un rappresentante di Pyongyang all'Onu – scrive l'agenzia di stampa France Presse – ha definito una "voce infondata" che il regime di Kim Jong Un abbia prestato propri soldati alla Russia.

