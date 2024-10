Nel 2024 il mercato europeo dell’auto è stabile ma Stellantis vende il 59% di vetture in meno E settembre è stato un mese horror | -271%

Ilfattoquotidiano.it - Nel 2024 il mercato europeo dell’auto è stabile, ma Stellantis vende il 5,9% di vetture in meno. E settembre è stato un mese horror: -27,1%

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il, quello italiano addirittura cresce maè in crisi nera. Le immatricolazioni di nuove autonell’Unione Europea nei primi 9 mesi delrestano in linea con quelle dello stesso periodo del 2023 (8 milioni di unità, +0,6%) mafa registrare un calo del 5,9% nonostante in uno dei suoi mercati domestici, l’Italia, si sia registrata una progressione del 2,1% grazie agli incentivi del governo Meloni. I dati dell’Acea, la ‘confindustria’ dei costruttori europei, certificano come il gruppo franco-italiano viva una crisi nella crisi, alin parte indipendente dalle giustificazioni avanzate dall’ad Carlos Tavares. In Ue le vendite dei marchisono arretrate da 1,46 milioni di veicoli a 1,37 che ha portato a una contrazione della quota didal 18,4 al 17,2 per cento.