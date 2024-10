Milan, Ibrahimovic: "Fonseca sia se stesso. I giocatori sono adulti, a loro chiediamo disciplina" (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. Nel pre-partita di Milan-Club Brugge, match a San Siro valido per la terza giornata della fase campionato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna a parlare Zlatan. Nel pre-partita di-Club Brugge, match a San Siro valido per la terza giornata della fase campionato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Brugge - Ibrahimovic : “Fonseca e giocatori adulti - devono prendersi le loro responsabilità ” -  The post Milan-Brugge, Ibrahimovic: “Fonseca e giocatori adulti, devono prendersi le loro responsabilità ” appeared first on SportFace. Sulla squadra a volte indisciplinata in campo: “Squadra indisciplinata? Ognuno reagisce a suo modo. Poi purtroppo qualche errore fatto lo abbiamo pagato tanto, in Champions non abbiamo fatto punti, oggi è importante e servono. (Sportface.it)

Ibrahimovic dal rettangolo verde al ring : pronto a debuttare nel mondo della boxe? E i tifosi del Milan mugugnano - Tra i casi più eclatanti c’è quello di Jake Paul, influencer che si è riciclato boxer e che presto sfiderà Mike Tyson in un incontro d’esibizione, previsto a luglio e poi rimandato a novembre. Divenne celebre il battibecco di qualche settimana fa tra Ibra e Boban in diretta tv. Il misfits boxing è una disciplina che mixa la boxe e il wrestling, che sta attirando già molti personaggi noti. (Dayitalianews.com)

Ibrahimovic pronto a esordire sul ring : la nuova vita da pugile del dirigente rossonero. E il suo lavoro al Milan? - Sono un buon amico del suo manager e abbiamo fatto una videochiamata FaceTime, noi tre” ha svelato al The Sun Mams Taylor. Taylor ha dichiarato: “Conosco il suo manager,… pic. “Ho provato a convincere Zlatan perché lui sa combattere. twitter. Uno show al quale uno come Ibrahimovic non sembrerebbe voler rinunciare, nonostante solo qualche settimana fa si sia autoproclamato il “boss” del Milan. (Ilfattoquotidiano.it)