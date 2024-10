Milan Brugge, Kakà: «Questa gara per me è molto speciale, vi racconto il motivo» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ex numero ventidue del Milan è intervenuto per parlare dei suoi ricordi legati alla sfida con il Brugge Kaká, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in occasione della sfida contro il Brugge ricordando quanto per lui sia una partita molto speciale nonché quella della prima rete in Champions League. LE DICHIARAZIONI – Calcionews24.com - Milan Brugge, Kakà: «Questa gara per me è molto speciale, vi racconto il motivo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ex numero ventidue delè intervenuto per parlare dei suoi ricordi legati alla sfida con ilKaká, ex calciatore del, ha parlato ai microfoni diTv in occasione della sfida contro ilricordando quanto per lui sia una partitanonché quella della prima rete in Champions League. LE DICHIARAZIONI –

