Mike Bongiorno batte il Gf Come debutta Barbareschi

Lunedì 21 ottobre 2024 gli ascolti e i dati Auditel vedono - in prima serata su Rai1 - la prima puntata della miniserie Mike, dedicata a Mike Bongiorno e interpretata da Claudio Gioè e Valentina Romani, conquistare il 19.5% pari a 3.400.000 spettatori. Su Canale5, la diciottesima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi - sigla invece una media di 2.268.000 teste pari al 18.2%. Su Rai2, il debutto del nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale si è fermato all'1.8% di share pari a una media di 321.000 teste. Su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose segna il 4.4% di share pari a 719.000 spettatori.

