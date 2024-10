Migranti e Paesi sicuri, cambia la lista: 19 Stati nel nuovo elenco. Fuori Nigeria, Camerun e Colombia. Fumata nera sui ricorsi (Di martedì 22 ottobre 2024) La lista dei ?Paesi sicuri? da cui provengono i Migranti definita per legge, dal governo. E la legge «i giudici non possono disapplicarla». Semmai, ha detto ieri a margine del Ilmattino.it - Migranti e Paesi sicuri, cambia la lista: 19 Stati nel nuovo elenco. Fuori Nigeria, Camerun e Colombia. Fumata nera sui ricorsi Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladei ?? da cui provengono idefinita per legge, dal governo. E la legge «i giudici non possono disapplicarla». Semmai, ha detto ieri a margine del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - il Cdm vara il decreto dei 19 Paesi sicuri : il governo protegge l’intesa Italia-Albania - . decreto legge avrebbe dovuto contenere una lista di ben 22 Paesi ritenuti sicuri; da questi però sono stati eliminati Nigeria, Camerun e Colombia ma il governo Meloni è riuscito ad inserire Bangladesh ed Egitto, i due Paesi da cui provenivano i dodici migranti di GJiader L'articolo Migranti, il Cdm. (Ildifforme.it)

Migranti in Albania - il governo blinda i rimpatri : i Paesi sicuri per decreto sono 19 - . E l’approvazione è stata molto veloce. In attesa del vaglio del Quirinale, sarà messo alla prova dei fatti l’obiettivo dell’esecutivo. E in un batter d’occhio approva il decreto legge annunciato da Giorgia Meloni: adesso l’elenco dei Paesi d’origine sicuri per il rimpatrio degli immigrati è inserito in una norma primaria. (Quotidiano.net)

Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» - Rispetto alle intenzioni iniziali, il provvedimento è stato limato e ridotto dopo il confronto con il Quirinale. I «Paesi sicuri» diventano diciannove, meno dei ventidue definiti tali in un decreto interministeriale di maggio, con l’esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria. La sentenza dice che i Paesi di origine sicuri devono essere sicuri in tutto il loro territorio e per tutte le persone ... (Linkiesta.it)